Die große Corona-Zeitzeugenschaft

WDR 5 Scala - Hintergrund Kultur. . 09:58 Min. . Verfügbar bis 12.05.2021. WDR 5.

Zeitzeug*innen sind selten schon in der Gegenwart gefragt – anders ist das jetzt. Museen, Unis, Institutionen bitten um Texte, Bilder und Videos, damit zukünftige Generationen nachempfinden können, was uns in Corona-Zeiten bewegte. Autorin: Veronika Bock.

