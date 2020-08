Die Architektur in den Goldenen Zwanzigern

WDR 5 Scala - Hintergrund Kultur. . 11:54 Min. . Verfügbar bis 31.08.2021. WDR 5. Von Jörg Biesler.

In den 1920er Jahren war die Aufbruchstimmung groß: Der Krieg vorbei, die Wirtschaft brummte und die Baubranche auch. Was damals gebaut wurde, prägt bis heute unser Städte. Jörg Biesler hat sich das in Düsseldorf und Krefeld angeschaut.

Audio Download .