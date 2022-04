Die angebliche Wiedergeburt der Schallplatte

WDR 5 Scala - Hintergrund Kultur. . 10:33 Min. . Verfügbar bis 19.04.2023. WDR 5. Von Sebastian Wellendorf.

Was stimmt denn nun? Ist Vinyl wieder in - wenn etwa Adele ihr Album auch auf Platte herausgibt? Oder steckt die Vinyl-Branche in einer tiefen Krise, mit Lieferengpässen und Rechtsstreit? Sebastian Wellendorf hat nachgeforscht.

