Der Szenenbildner mit dem Emmy

WDR 5 Scala - Hintergrund Kultur. . 12:09 Min. . Verfügbar bis 13.09.2022. WDR 5.

Der Emmy für Produktionsdesign geht an den Szenebildner Uli Hanisch. Er wurde für seine Arbeit am Set von "The Queen's Gambit" ausgezeichnet. Sigrid Fischer erzählt er von der Liebe zu seinem Beruf - und warum ein Set für ihn wie ein Spielplatz ist.

