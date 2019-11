Der Sound nach der Revolte: November 1969

WDR 5 Scala - Hintergrund Kultur. . 14:09 Min. . Verfügbar bis 24.11.2020. WDR 5. Von Sefa Suvak.

In der Novemberausgabe geht es um Demonstrationen in den USA gegen den Vietnamkrieg , um den ersten Hit der großen Roberta Flack, Joan Baez und wie immer in den Sechzigern: um die Beatles. Klaus Walter erinnert.

