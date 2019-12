Der Sound nach der Revolte im Dezember

WDR 5 Scala - Hintergrund Kultur. . 13:25 Min. . Verfügbar bis 22.12.2020. WDR 5. Von Klaus Walter.

In der letzten Folge gibt es Mord und Totschlag, wo eigentlich Love and Peace sein sollte, auf der Leinwand und im richtigen Leben, bei "Easy Rider" und in Altamont. Klaus Walter erzählt aber auch von der Liebe zwischen Michael Jackson und Diana Ross.

