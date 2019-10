Deniz Yücel: "Ich habe gekämpft"

WDR 5 Scala - Hintergrund Kultur. . 09:41 Min. . Verfügbar bis 09.10.2020. WDR 5.

367 Tage verbrachte der Journalist Deniz Yücel in einem türkischen Hochsicherheitsgefängnis. In Scala spricht er über sein jetzt erschienenes Buch "Agentterrorist", in dem er seine Erfahrungen in der Haft und als Spielball der Politik schildert.

Audio Download .