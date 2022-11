Cannes: Premiere von Cronenbergs "Crimes of The Future"

WDR 5 Scala - Hintergrund Kultur. . 11:13 Min. . Verfügbar bis 08.11.2023. WDR 5.

Während der Premiere von "Crimes of the Future" mussten manche den Saal verlassen. Markus Metz und Georg Seeßlen erklären, warum es in dem neuen Film von David Cronenberg aber nicht nur um Body-Horror, sondern auch um Liebe und Zärtlichkeit geht.

