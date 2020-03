BÄM! - Weibliche Bildsprache in der Fotokunst

WDR 5 Scala - Hintergrund Kultur. . 12:24 Min. . Verfügbar bis 12.03.2021. WDR 5.

Gibt es eine weibliche Bildsprache? Zum Fotofestival "Düsseldorf Photo+" erscheint ein Bilder-Magazin von der feministischen Künstlerinnen-Initiative "And she was like BÄM!". Leonie Pfennig und Charlotte Lang sprechen über das Projekt.

Audio Download .