Ausstellung über das menschliche Gehirn in Bonn

WDR 5 Scala - Hintergrund Kultur. . 12:26 Min. . Verfügbar bis 28.01.2023. WDR 5.

Was ist das, was wir da im Kopf mit uns herumtragen? Diese Frage stellt die Bundeskunsthalle in Bonn in ihrer neuen Ausstellung "Das Gehirn in Kunst und Wissenschaft". Jörg Biesler über unseren Schädelinhalt und Versuche, ihn zu verstehen.

