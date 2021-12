Außenseiter und Sonderlinge in der Kultur

WDR 5 Scala - Hintergrund Kultur. . 11:50 Min. . Verfügbar bis 20.12.2022. WDR 5.

An den Rändern der Popkultur bewegen sich Künstler:innen, deren Konzepte zu eigen sind, um der Masse zu gefallen. Jonas Engelmann erkundet im Buch "Dahinter, dazwischen, daneben", was sie über die Gesellschaft zu sagen haben. Ein Gespräch in Scala.

