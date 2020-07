Ausflüge im Kulturland NRW

WDR 5 Scala - Hintergrund Kultur. . 10:47 Min. . Verfügbar bis 10.07.2021. WDR 5. Von Cornelia Müller.

Bayerns Ministerpräsident Söder empfiehlt den "Urlaub dahoam". In NRW bieten sich aber nicht nur die Metropolen als Ziel an - auch auf dem Land gibt es spannende Kultur zu entdecken. Das soll ein Programm des Tourismusverbands fördern. Cornelia Müller war in Solingen, Lüdinghausen und Werther.

