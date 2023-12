Architektur als Identitätspolitik

WDR 5 Scala - Hintergrund Kultur. . 11:44 Min. . Verfügbar bis 21.12.2024. WDR 5.

Bauwerke stiften Identität. Das lockt Spender an - auch mit politischem Interesse. Architekturprofessor Philipp Oswalt arbeitet diese in seinem Buch "Bauen am nationalen Haus" heraus - auch die der rechten Geldgeber für das Berliner Stadtschloss.

Audio Download .