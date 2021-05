50 Jahre Moers Festival

WDR 5 Scala - Hintergrund Kultur. . 11:56 Min. . Verfügbar bis 20.05.2022. WDR 5. Von Thomas Daun.

Am Pfingstsamstag vor 50 Jahren, am 10. Juni 1972, ging im Schlosshof von Moers das erste "New Jazz Festival" über die Bühne. Heute ist es unter dem Namen "Moers Festival" eines der größten Jazz-Festivals weltweit. Tom Daun war auf Spurensuche.

