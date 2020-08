75 Jahre danach: Hiroshima in aktueller Literatur

WDR 5 Scala - Hintergrund Kultur. . 10:25 Min. . Verfügbar bis 05.08.2021. WDR 5.

Am 6. August 1945 explodierte die Atombombe "Little Boy" über der japanischen Stadt Hiroshima. Autorinnen und Autoren setzen sich in neuen Werken mit dieser Katastrophe auseinander. Barbara Geschwinde stellt zwei davon vor.

