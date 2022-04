Audio: Neue Filme: "Licorice Pizza" und "The other side of the river"

Boy meets Girl plus 1970er-Hollywood-Anekdoten. Daraus baut Paul Thomas Anderson mit "Licorice Pizza" einen amüsanten Szenereigen. Antonia Kilian porträtiert in "The other side of the river" eine Soldatin der kurdischen Miliz in Syrien. Autorin: Sigrid Fischer | audio