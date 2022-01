Audio: Service Kino: Cry Macho/ Halloween Kills/ Venom

WDR 5 Scala - Film und Serie. . 07:17 Min. . WDR 5.

Clint Eastwood ist auch mit 90 noch rüstig und inszeniert sich in seinem neuen Film "Cry Macho" auf delikater Mission in Mexiko. Außerdem gibt es neu: Brutalhorror in "Halloween Kills" und Marvel-Effektlust in "Venom: Let there be Carnage". Uwe Mies stellt die Filme vor. | audio