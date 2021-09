Audio: Service Kino: Crisis / Things heard and seen

WDR 5 Scala - Netzkultur. . 06:41 Min. . WDR 5. Von MS-ADMIN.

Aus drei Perspektiven erzählt "Crisis" vom dunklen Geschäft mit Opioiden in den USA und Kanada. Im Mysterythriller "Things heard and seen" zieht eine junge Familie in ein Geisterhaus. Zwei prominent besetzte, mäßig gelungene Filme, die an deutlich bessere Vorbilder erinnern, findet Sigrid Fischer. | audio