Audio: Serien-Tipps: "Liberame" und "The Girl in the Water"

WDR 5 Scala - Film und Serie. . 06:34 Min. . WDR 5.

In "Liberame" geht es um einen Segeltörn von fünf Freunden, die auf geflüchtete Syrer in Seenot treffen. "The Girl in the Water" handelt von einer Frau, die immer den gleichen Ozean-Albtraum hat. Sigrid Fischer über zwei Serien, die am Wasser spielen. | audio