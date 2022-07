Audio: Kino: Death of a Ladies' Man / Wo in Paris die Sonne aufgeht

WDR 5 Scala - Film und Serie. 07:23 Min.

Ein Lebemann bekommt in "Death of a Ladies‘ Man" eine niederschmetternde Diagnose und reflektiert über sein Leben. In "Wo in Paris die Sonne aufgeht" scheuen vier social-media-affine Millenials die Liebe und sehnen sich nach ihr. Autorin: Sigrid Fischer | audio