Audio: Beste Filme: "The Banshees of Inisherin" und "The Fabelmans"

WDR 5 Scala - Film und Serie. . 04:47 Min. . WDR 5.

Die Golden Globes sind in der Nacht zum Mittwoch ins Rampenlicht zurückgekehrt. Favoriten wie die Actionkomödie "Everything Everywhere All at Once" von Daniel Kwan und Daniel Scheinert oder Martin McDonaghs "The Banshees of Inisherin" räumten groß ab. Nils Dampz berichtet aus Los Angeles. | audio