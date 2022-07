Audio: Streaming-Tipp: The Baby

In der HBO-Horrorcomedy "The Baby" fällt einer jungen Frau buchstäblich ein Baby in die Arme. Als mysteriöse Todesfälle in der Nähe des Baby sich häufen, fürchtet sie um ihr Leben. Bitterböse, unterhaltsame Satire über Mutterschaft und Frauenrechte, sagt Emily Thomey. | audio