Audio: Streaming-Tipps: "Love & Anarchy" (2) und "Uncoupled"

"Uncoupled" gilt als das schwule "Sex and the City". Neil Patrick Harris spielt einen verlassenen Immobilienmakler in New York auf Männerfang. "Love and Anarchy" ist eine Serie aus Schweden, bei der auch die zweite Staffel überzeugt. Autor: Markus Brügge | audio