"Berlin Alexanderplatz" als Neuverfilmung

WDR 5 Scala - Film und Serie. . 11:51 Min. . Verfügbar bis 14.07.2021. WDR 5.

Kann man gut sein in einer bösen Welt? In der Neuverfilmung von Alfred Döblins "Berlin Alexanderplatz" ist die Hauptfigur ein Geflüchteter, der in Berlin die Club- und Drogenszene kennenlernt. Sigrid Fischer hat mit Regisseur Burhan Qurbani gesprochen.

