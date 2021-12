Audio: Interaktives Projekt: "Utopolis Köln" von Rimini Protokoll

Wie sähe eine ideale Welt für uns aus? Die Performance-Gruppe "Rimini Protokoll" führt an Orte, an denen die Fragen nach Leben und Arbeiten zu Gebäuden geworden sind - diesmal in Köln. Elisabeth Luft hat an der interaktiven Tour teilgenommen. | audio