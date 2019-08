Audio: Theatertitane und ihre Bewunderer

WDR 5 Scala - Bühne. . 06:51 Min. . WDR 5.

Kaum einer hat das deutschsprachige Theater der Nachkriegszeit so geprägt wie Bertolt Brecht. Auch heute ist er brandaktuell, findet Regisseurin Laura Linnenbaum, die in der nächsten Spielzeit in Münster und Düsseldorf inszenieren wird. In der Serie "Theatertitane" erzählt sie, warum. | audio