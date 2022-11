Audio: "Franziska" von Frank Wedekind in Düsseldorf

WDR 5 Scala - Bühne. . 05:39 Min. . WDR 5.

Eine junge Frau will nicht so werden, wie man es von ihr erwartet. Sie will Freiheit und Selbstentfaltung. Klingt modern. Ist aber ein Theaterstück von Frank Wedekind aus dem Jahr 1912. In Düsseldorf ist es nun wieder zu sehen, berichtet Gerrit Stratmann. | audio