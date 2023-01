Audio: Premiere: "Die Revolution lässt ihre Kinder verhungern"

Mit Aussagen von Zeitzeugen und emotionaler Musik wird in dem Kölner Theaterstück ein dunkles Kapitel der Sowjetunion einfallsreich aufbereitet: die "Tötung durch Hunger" ("Holodomor") in der Ukraine in den Jahren 1932/33. Autor: Martin Burkert | audio