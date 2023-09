Audio: Theaterorte: Das "Globe Theatre" in London

WDR 5 Scala - Bühne. . 07:03 Min. . WDR 5. Von Imke Köhler.

Sommerpause an den großen Bühnen in NRW: Scala nutzt die Zeit, um legendäre oder einfach nur ungewöhnliche Theater- und Konzert-Orte in NRW und der Welt vorzustellen. Darunter auch: das "Globe Theatre" in London. Imke Köhler war dort. | audio