Audio: Premiere in Oberhausen: No Shame in Hope

WDR 5 Scala - Bühne. . 04:39 Min. . WDR 5.

Drei Frauen sind gerade aus der Psychiatrie entlassen worden und warten in einem Imbiss auf den Bus. Der kommt nicht, dafür tauchen bei Pommes und Mayo eigene Erinnerungen auf und Zeugnisse der deutschen NS-Vergangenheit. "No Shame in Hope - Eine Jogginghose ist ja kein Schicksal" von Svealena Kutschke hat das Theater Oberhausen uraufgeführt. Martin Burkert war dabei. | audio