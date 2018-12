Audio: Aufbruch in den Freitod

Ein krebskranker Patriarch versammelt Familie und Freunde, ehe er in der Schweiz Sterbehilfe suchen will. Das Treffen wird zur überraschenden Abrechnung. Magnus Vattrodt schrieb das Drehbuch zu "Ein großer Aufbruch". In Essen bringt es Gustav Rueb auf die Bühne. | audio