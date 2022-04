Audio: "Mölln 92/22" am Schauspielhaus Köln

Regisseur Nuran David Calis setzt sich in "Mölln 92/22" dokumentarisch mit dem Mord an drei Menschen durch Rechtsextreme in Mölln auseinander. Ein Abend, der vielschichtig und klug von Rassismus in Deutschland erzählt. Christoph Ohrem berichtet. | audio