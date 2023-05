Premiere in Bochum: "Macbeth"

WDR 5 Scala - Bühne. . 04:32 Min. . Verfügbar bis 14.05.2024. WDR 5. Von Nicole Strecker.

Macbeth und seine Lady morden aus Machtgier - aber zerbrechen an den Schuldgefühlen. In Bochum hat Intendant Johan Simons Shakespeares Stück über das berühmte Killerpaar inszeniert, mit Jens Harzer in der Titelrolle. Nicole Strecker war bei der Premiere.

