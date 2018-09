Audio: WDR 5 Scala Ganze Sendung (24.09.2018)

WDR 5 Scala | 24.09.2018 | Länge: 40:46 Min.

heute u.a. mit den folgenden Themen: Hiphopper-Biografie von Kollegah; Jochen Gerz' Kunstinstallation "The Walk" in Duisburg; Paderborner Gotik-Ausstellung; Muslimische Mode im Museum in San Francisco; Service Bühne: Premieren in Bielefeld und Oberhausen; Moderation: Stefanie Junker. | audio