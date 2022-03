Audio: Theaterpremiere "Kaspar" von Peter Handke in Aachen

Christian von Treskow inszeniert in Aachen Peter Handkes "Kaspar" in der Ästhetik eines anspruchsvollen Comics. Bezüge zur Gegenwart muss sich das Publikum in den mehrdeutigen Bildern selbst erarbeiten. Stefan Keim hat das Stück gesehen. | audio