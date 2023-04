Audio: "Nixon in China" an der Oper Dortmund

Was ist guter Opernstoff? Griechische Mythen, Erzählungen aus der Geschichte? So war Oper von Monte-verdi bis heute. John Adams erzählt dagegen aus der Moderne: US-Präsident Nixon trifft Mao Zedong. Michael Struck-Schloen über eine Oper in Dortmund. | audio