Audio: Küsse, Bisse, Hüller, Harzer

WDR 5 Scala - Bühne | 12.11.2018 | Länge: 03:18 Min.

Johan Simons´ bereits in Salzburg umjubelte Inszenierung von Heinrich von Kleists "Penthesilea" hat nun in Bochum Premiere. Sanda Hüller und Jens Harzer spielen die liebenden Krieger in einer auf zwei Personen reduzierten Textfassung. | audio