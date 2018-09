Audio: Das Elend in Paris und der Kampf ums Öl im Wilden Westen

WDR 5 Scala - Bühne | 09.07.2018 | Länge: 07:42 Min.

Die Freilichtbühnen zeigen im Sommer alles vom Western bis um Musical. In Elspe reiten Winnetou und Old Shatterhand, in Neersen glänzt Comedian Kalle Pohl als "Charleys Tante". Und Tecklenburg bringt eine grandiose Aufführung des Musical-Klassikers "Les Miserables". | audio