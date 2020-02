"Atlas" im Schauspiel Wuppertal

Von Fabian May.

Das Schauspiel Wuppertal erzählt die lange Zeit in Vergessenheit geratene Geschichte der Vietnamesen in Deutschland - der Bootsflüchtlinge, die ab 1979 in die BRD kamen, und der DDR-Vertragsarbeiter. Fabian May berichtet von der Premiere.

