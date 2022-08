"Artus und die Ritter der Tafelrunde" auf Burgbühne Stromberg

WDR 5 Scala - Bühne. . 04:15 Min. . Verfügbar bis 08.08.2023. WDR 5.

Vor der Wallfahrtskirche in Oelde-Stromberg zeigt ein riesiges Amateurensemble Hendrik Beckers Neubearbeitung der Artus-Sage. Es geht um einen König, der Frieden will, aber an Intrigen, Eifersucht und Unzulänglichkeiten scheitert. Stefan Keim berichtet.

