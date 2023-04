Audio: "Nowhere Girl" von Magali Le Huche

WDR 5 Scala - Bücher. . 09:34 Min. . WDR 5.

Paris in den 90er-Jahren: Die elfjährige Magali entwickelt eine Schulphobie und findet Zuflucht in der Musik. In ihrer autobiographischen Graphic Novel erzählt die französische Künstlerin Magali Le Huche, wie sie dank der Beatles ihren Weg als Künstlerin fand. | audio