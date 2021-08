Audio: Roman "Killing November" von Adriana Mather

WDR 5 Scala - Bücher. . 06:56 Min. . WDR 5.

Eben noch war November in einem idyllischen Dorf in Connecticut – nun erwacht sie in einem geheimen Internat, in dem die künftige Weltführung ausgebildet wird. Niemand verrät November, was sie hier zu suchen hat. Eine Rezension von Jana Magdanz. | audio