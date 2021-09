Audio: "Amsterdamer Novelle" von Heinrich Steinfest

Roy Paulsen traut in "Amsterdamer Novelle" seinen Augen nicht: Ein Foto zeigt ihn in einer Stadt, in der er nie war. Er beschließt, am Ort der Aufnahme eine Erklärung zu suchen. Gefährlich! Eine Rezension von Carolin Courts. | audio