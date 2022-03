Audio: Zwei neue Bücher von Margaret Atwood

WDR 5 Scala - Bücher. . 09:32 Min. . WDR 5. Von David Eisermann.

„Worum geht es in der kanadischen Literatur?“ fragt Margaret Atwood in ihrem „Streifzug durch die kanadische Literatur“, jetzt erstmals in deutscher Übersetzung – eine amüsante Annäherung an ihre „kalte Heimat“. Gleichzeitig erscheint ein abwechslungsreicher Band mit Erzählungen der weltberühmten Autorin. Eine Rezension von David Eisermann | audio