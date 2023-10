Audio: Jugendroman: „Das Mädchen, das in den Wellen verschwand“

In der ungewöhnlichen Romance Novel der koreanisch-amerikanischen Autorin Axie Oh opfert Mina sich dem zornigen Meeresgott. Doch im Land unter dem Meer nimmt sie ihr Schicksal in die eigene Hand. Lesenswerte Selbstermächtigung, findet Jana Magdanz. | audio