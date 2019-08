Seit dem viralen Hit "Somewhere Over The Rainbow" des hawaiianischen Sängers Israel Kamakawiwoʻole, genannt IZ, will auch im Westen jeder Ukulele spielen. In einwöchigen Kursen zeigt Dirk Jungbluth den Teilnehmern, wie leicht es ist, eine Ukulele selbst zu bauen - und sei es wie hier aus einer Thunfischkonserve.