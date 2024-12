Hoffnung für Syrien: Ahmad Katlesh über den Fall Assads

WDR 5 Scala - aktuelle Kultur. . 04:15 Min. . Verfügbar bis 09.12.2025. WDR 5.

Niemals hätte der in Berlin lebende syrische Autor Ahmad Katlesh mit einem so raschen und - bislang - so gewaltfreien Ende der Diktatur in seiner Heimat gerechnet. Jetzt gebe es endlich Hoffnung, sagt er. Und es gelte, das Land neu aufzubauen.

