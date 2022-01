Zum Tod von Meat Loaf

WDR 5 Scala - aktuelle Kultur. . 05:16 Min. . Verfügbar bis 21.01.2023. WDR 5. Von Sebastian Wellendorf.

Sein Album "Bat Out Of Hell" gehört zu den erfolgreichsten Musik-Platten aller Zeiten. Legendär ist auch sein Auftritt in der "Rocky Horror Picture Show". Der Sänger Meat Loaf ist im Alter von 74 Jahren gestorben. Sebastian Wellendorf erinnert an ihn.

