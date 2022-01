Wie sieht die Zukunft der Fotografie aus?

WDR 5 Scala - aktuelle Kultur. . 04:52 Min. . Verfügbar bis 24.01.2023. WDR 5.

Studierende der Kunsthochschule für Medien in Köln beschäftigen sich in einer Fotografie-Ausstellung mit künstlicher Intelligenz, digitalem Kapitalismus und – utopisch-dystopisch – damit, was das mit uns Menschen machen könnte. Autor: Peter Backof

