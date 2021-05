Wie geht es den NRW-Museen zum Museumstag?

WDR 5 Scala - aktuelle Kultur. . 08:18 Min. . Verfügbar bis 14.05.2022. WDR 5.

Zum zweiten Mal findet nun der Museumstag in Zeichen von Corona statt - in Münster immerhin in Präsenz. Wie steht es um die finanzielle Zukunft der Museen? Scala spricht mit Markus Müller, dem Direktor des Picasso Museums in Münster.

Audio Download .